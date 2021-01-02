Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı - Son Dakika

Kapadokya'da mevsimsel farklılık aynı noktadan çekilen fotoğrafa yansıdı
02.01.2021 15:05
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde karlarla kaplı peribacaları bugün ise yazdan kalma bir havayı yaşıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 2 Ocak 2020 tarihinde kar yağışı ile birlikte karlarla kaplı peribacaları kartpostallık görüntüler vermişti. Aradan geçen 1 yılın ardından ise Kapadokya bölgesinde henüz kar yağışı yaşanmazken bölgede adeta yazdan kalan bir mevsimin yaşanması dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Yaralı fotoğrafını sızdıran görevli için Omar'dan çarpıcı sözler: Yasal işlem başlatmayın, ailesi zarar görür Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Üstüne kuma gelmesini kabullenemeyen kadın, kocasını bıçakladı Denize düşen turisti kahraman polisimiz kurtardı! O anlar kamerada Mutasyona uğramış virüslü vaka, karantinadaki evinden alınıp yurda götürüldü Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kamerada Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı