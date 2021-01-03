Kapadokya'da mevsimsel farklılık dikkat çekti - Son Dakika

Kapadokya'da mevsimsel farklılık dikkat çekti
03.01.2021 15:52
Bu görüntüler 2 Ocak 2020 yılına. Bu görüntüler de bir yıl sonrasına; 2 Ocak 2021'e ait. 12 ay içerisinde yaşanan mevsimsel farklılık, aynı noktadan çekilen fotoğraflara yansıdı.
Bu görüntüler 2 Ocak 2020 yılına. Bu görüntüler de bir yıl sonrasına; 2 Ocak 2021'e ait. 12 ay içerisinde yaşanan mevsimsel farklılık, aynı noktadan çekilen fotoğraflara yansıdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ocak 2020'de peribacaları karla kaplıyken bugünlerde yazdan kalma hava hakim..
Yine bir önceki sene cıvıl cıvıl olan bölge dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle oldukça sakin.
Dünyanın en büyük problemlerinden bazıları da küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık. Mevsimlerde yaşanan farklılık ise Kapadokya'da, aynı noktadan çekilen fotoğraflara yansıdı.
-İHA-
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