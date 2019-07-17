Kapadokya'da muhteşem ay tutulması
2 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.
Türkiye'den de takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Kapadokya'da kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar
Kalesi ile bütünleşen parçalı ay tutulması görülmeye değerken ay tutulması 03.18'de sona erecek. - NEVŞEHİR
ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması