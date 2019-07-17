Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da muhteşem ay tutulması
Son Dakika Güncel Haber

Kapadokya'da muhteşem ay tutulması

2 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da muhteşem ay tutulması, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde "Parçalı Ay Tutulması" doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Türkiye'den de takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Kapadokya'da kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uçhisar Kalesi ile bütünleşen parçalı ay tutulması görülmeye değerken ay tutulması 03.18'de sona erecek. - NEVŞEHİR
Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da muhteşem ay tutulması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]