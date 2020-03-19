Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kapadokya'da müze ve ören yerleri kapatıldı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süre ile kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün akşam, bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerinin, 30 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Bunun üzerine, Kapodokya'da bulunan başta Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Hacıbektaş Veli Müzesi olmak üzere tüm müze ve ören yerleri, geçici olarak kapatıldı. Müzeleri ziyarete gelen vatandaşlar ise, geri dönmek zorunda kaldı.Öte yandan, bölgede hediyelik eşya satan tesislerde kepenk kapattı. Kapadokya'ya İstanbul'dan gelen Samet Yazıcılar, "Balayı için gelmiştik. Virüs dolayısıyla bütün açık hava müzesi ve kafeteryalar kapandı. Biz de arabayla gezilebilecek, yasağın olmadığı yerlere bakıyoruz" dedi.


Kapadokya, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

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