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Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti - Son Dakika

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti

05.07.2021 12:07
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini Haziran ayında 150 bin 282 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini 150 bin 282 turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyarete gelen turistlerden 48 bin 165'i Zelve ören yerlerini ziyaret ederken, Göreme açık Hava Müzesini 39 bin 530, Kaymaklı yeraltı şehrini 26 bin 593, Derinkuyu yeraltı şehrini ise 13 bin 839 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini Haziran 2020 tarihinde ise 16 bin 791yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti
Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti

Kapadokya, Türkiye, Haziran, turist, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Kapadokya'da müze ve ören yerlerini Haziran ayında 150 bin 282 turist ziyaret etti - Son Dakika Magazin


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