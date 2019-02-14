Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da O Otel İnşaatı Yıkılıyor

Kapadokya'da O Otel İnşaatı Yıkılıyor

2 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımına başlandı.

Kapadokya'da O Otel İnşaatı Yıkılıyor, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarına yakın mesafede yapılan otel inşaatının yıkımına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme'de yapılan otel inşaatının yıkım kararının alınmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkımına başlandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

Nevşehir, Göreme, Güncel
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