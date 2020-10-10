Kapadokya'da olumsuz hava şartları balon turlarını iptal ettirdi - Son Dakika

Kapadokya'da olumsuz hava şartları balon turlarını iptal ettirdi
10.10.2020 09:16
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları ve rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.
Kapadokya Bölgesinde rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 2 gündür yapılamıyor. - NEVŞEHİR
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