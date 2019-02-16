Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Otel Yıkımları Başladı

Kapadokya'da Otel Yıkımları Başladı

1 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.

Kapadokya'da Otel Yıkımları Başladı, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durdurulmasının ardından yapılan çalışmalar sonrasında inşaat yıkımı yeniden başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın bizzat kontrol ettiği yıkım çalışmaları sonrasında gün içerisinde Kapadokya Bölgesinde 15 kaçak yapının yıkılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

Kapadokya, Göreme, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek

İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 13:34:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Otel Yıkımları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]