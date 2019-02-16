Kapadokya'da Otel Yıkımları Başladı
1 saat önce
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.
Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Göreme
beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durdurulmasının ardından yapılan çalışmalar sonrasında inşaat yıkımı yeniden başladı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
'ın bizzat kontrol ettiği yıkım çalışmaları sonrasında gün içerisinde Kapadokya
Bölgesinde 15 kaçak yapının yıkılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:09 Kaynak: İHA
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