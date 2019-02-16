Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Otel Yıkımları Yeniden Başladı

Kapadokya'da Otel Yıkımları Yeniden Başladı

48 dakika önce

Kapadokya'da otel yıkımları yeniden başladıNEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.

Kapadokya'da Otel Yıkımları Yeniden Başladı, System.String[]
Kapadokya'da otel yıkımları yeniden başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacalarının yakın alanında yapılan otel inşaatının yıkım çalışmaları yeniden başladı.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durdurulmasının ardından yapılan çalışmalar sonrasında inşaat yıkımı yeniden başladı.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın bizzat kontrol ettiği yıkım çalışmaları sonrasında gün içerisinde Kapadokya Bölgesinde 15 kaçak yapının yıkılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

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