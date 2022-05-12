Kapadokya'da "özel insanlar" peribacaları arasında çöp topladı - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel insanlar farkındalık oluşturmak amacıyla Kapadokya'da turistik Devrent Vadisi'nde temizlik çalışması yaptı.

Ürgüp Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile ilçedeki Hanife Memiş Aksoy Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde toplumun çevre duyarlılığını artırmak amaçlı etkinlik düzenlendi.

Otobüsle Devrent Vadisi'ne gelen özel insanlar ve din görevlileri, peribacalarıyla kaplı gezi güzergahlarında dolaşarak çöp topladı.

Ürgüp Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı Abdurrahim Sayar, gazetecilere, etkinlikle engellilerin topluma değer kattığını ortaya koymayı ve temiz çevre konusunda hassasiyet oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel insanlarla yılın farklı dönemlerinde çalışma yaptıklarını aktaran Sayar, "Bizler sağlıklı insanlarız ama aynı zamanda engelli adayıyız. Din görevlileri olarak zaman zaman ortak etkinlikler yapıyoruz. Aslında biz onlara değil, onlar bize yardım ediyor. Engelliler toplumun temel taşlarıdır. Şayet bir toplumda engelliler değer görüyorsa o toplum kıymetlidir." dedi.

Etkinlik sorumlularından din görevlisi Mehmet Berat Tural, çevre temizliği sırasında doğada olmaması gereken çöp ve atıklarla karşılaştıklarını kaydetti.

Vadide çöp toplama çalışmasına katılan özel insanlardan Fatma Kahraman, doğanın temiz kalması amacıyla arkadaşlarıyla el ele verip faaliyete gönüllü katıldıklarını dile getirdi.

Bahar Erdem ise etrafta çok sayıda maske topladığını belirterek, bunların çöp kutusuna atılmasını istedi.