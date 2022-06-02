Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - Son Dakika
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Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı

02.06.2022 11:31
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, pandemiyle birlikte ara verilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, pandemiyle birlikte ara verilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Kapadokya bölgesinde pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen kaçak yapı yıkımları tekrar başlatıldı. Ruhsatsız olan ve peribacalarına hasar verdiği belirlenen yapılar yıkılıyor. Bu kapsamda Göreme beldesinde izinsiz yapılan 2 katlı evin, peribacasına hasar verdiği tespit edildi. Ev sahiplerinin binayı boşaltmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yıkım için bölgeye geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından 2 katlı ev yıkıldı. Ekiplerin başka bölgelerde de kaçak olduğunu belirlediği yapıları yıkmaya devam edeceği öğrenildi.


Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kapadokya'da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı - Son Dakika
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