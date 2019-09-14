Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Pazar günü balon turları iptal edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kapadokya'da Pazar günü balon turları iptal edildi

53 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da Pazar günü balon turları iptal edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Eylül Pazar günü yapılması planlan sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde 15 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 14 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Doktorlar, safra kesesinden çıkan taşları sayarken yoruldu 80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı: 300 bin liralık desteğin 90 bin lirası geri ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:39:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Pazar günü balon turları iptal edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]