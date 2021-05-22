Kapadokya'da peribacaları arasında sonbahar kış sezonu defilesi düzenlendi - Son Dakika

Dosso Dossi Fashion Show'un 2021 sonbahar kış sezonu defilesi, Kapadokya'da peribacaları arasında gerçekleştirildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Paşabağı mevkisindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen defilede, yerli ve yabancı mankenler yeni sezon kıyafetlerini tanıttı.

Etkinlikte, bölgeyi gezen turistlerin podyum olarak belirlenen halının çevresinden geçerek tura devam etmeleri ilginç görüntü oluşturdu.

Defilenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Sonbahar kış kreasyonunu tanıtırken bir yandan da Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz. Tekstil ve moda etkinliğini bir güç olarak görüyoruz. Bugün Kapadokya'yı, gelecekte de başka yerleri tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Manken Jessica May ise ilk kez geçen yıl ziyaret ettiği Kapadokya'da böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buraya ikinci kez geliyorum. Ürgüp'te Temenni Tepesi var. 'O tepeye çıkan mutlaka buraya bir daha gelir' diyorlardı. Oraya çıktım ama bu kadar erken geleceğimi tahmin etmemiştim. Mutlaka dönüyorsun. Kapadokya'da podyuma çıkmak ayrı bir heyecan oldu." diye konuştu.

Manken Tülin Şahin de daha önce çokça ziyaret ettiği Kapadokya'da podyuma çıkmanın keyifli olduğunu söyledi.