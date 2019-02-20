Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da, Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkımı Sürüyor

Kapadokya'da, Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkımı Sürüyor

1 saat önce

Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören Yeri yakınında, inşaat halinde bulunan tek katlı taş yapı Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Kapadokya'da, Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkımı Sürüyor, System.String[]
Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören Yeri yakınında, inşaat halinde bulunan tek katlı taş yapı Avanos Belediyesi ekiplerince yıkıldı.


Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkılması çalışmalarına devam ediliyor.


Avanos ilçesi sınırlarındaki Zelve Ören Yeri yakınında bulunan ve at çiftliği olarak kullanılması amacıyla yapımı devam eden yapının bulunduğu alana, Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından iş makineleri sevk edildi.


Taş yapı, iş makinesiyle tamamen yıkılırken, alanda jandarma ekiplerince de güvenlik tedbiri alındı.


Yetkililer, bu çalışmayla ilk etapta yıkımına karar verilen 15 binadan Avanos ilçesinde 3, Uçhisar ve Göreme beldelerinde 2'şer, Ürgüp ilçesi, Ortahisar beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını, kalan 5 yapının ortadan kaldırılması için de çalışmaların süreceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:50 Kaynak: AA

Avanos Belediyesi, Ören, Avanos, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlere Müjdeyi Verdi: 20 Bin Atama Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak 3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:09:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da, Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkımı Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]