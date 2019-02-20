Kapadokya'da, Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkımı Sürüyor

Kapadokya
bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören
Yeri yakınında, inşaat halinde bulunan tek katlı taş yapı Avanos Belediyesi
ekiplerince yıkıldı.
Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkılması çalışmalarına devam ediliyor.
Avanos ilçesi sınırlarındaki Zelve Ören Yeri yakınında bulunan ve at çiftliği olarak kullanılması amacıyla yapımı devam eden yapının bulunduğu alana, Avanos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından iş makineleri sevk edildi.
Taş yapı, iş makinesiyle tamamen yıkılırken, alanda jandarma ekiplerince de güvenlik tedbiri alındı.
Yetkililer, bu çalışmayla ilk etapta yıkımına karar verilen 15 binadan Avanos ilçesinde 3, Uçhisar
ve Göreme
beldelerinde 2'şer, Ürgüp
ilçesi, Ortahisar
beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını, kalan 5 yapının ortadan kaldırılması için de çalışmaların süreceğini bildirdi.