Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika
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Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı

02.06.2022 10:50
Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yeniden başlandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan kaçak ve uygunsuz yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara yeniden başlandı.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kaçak yapılarla mücadele ve bölgenin rehabilitasyonu amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresi ekipleri, Göreme beldesinin İsalı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evi yıkarak enkazını kaldırdı.

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz yapıların yıkımının süreceğini bildirdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak ve usulsüz yapıları tespit ediyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da peribacası yakınında inşa edilen kaçak yapı yıkıldı - Son Dakika
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