KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ - Son Dakika
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KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

08.05.2022 10:22

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde rehberler, 8 Mayıs Anneler Günü'nde sıcak hava balonuna binen annelere çiçek hediye etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde rehberler, 8 Mayıs Anneler Günü'nde sıcak hava balonuna binen annelere çiçek hediye etti.

Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarında sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Göreme beldesine geldi. Burada sıcak hava balonuna bine kadınlara 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle rehberler tarafından çiçek hediye edildi. Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, 'Tarihi, coğrafyası ve sıcak hava balonlarıyla ünlü Kapadokya'daki turistlerin Anneler Gününü kutlamak istedik. Nvşehir Rehberler Odası olarak tüm şehit anneleri başta olmak üzere vefakar, cefakar annelerimizin günlerini tebrik ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen Fatma Karaca ise, 'Balona bineceğim için çok heyecanlıyım. Burada bize çiçek hediye eden turizmcilere çok teşekkür ediyorum' dedi.

4 çocuk annesi ABD'li turist Marched Maynors da, Kapadokya'da çiçek almak beni çok mutlu etti. Burada her şey çok güzel. 4 çocuğum var ve bunu görselerdi takdir ederlerdi" ifadelerini kullandı.

KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ
KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ
KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ
KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

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Kapadokya'da kadın turistlerin 'Anneler Günü' çiçekle kutlandı Kapadokya'da kadın turistlerin 'Anneler Günü' çiçekle kutlandı En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler En anlamlısı yine anne elinden çıkan el emeği hediyeler

Anneler Günü, Kapadokya, Turizm, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ - Son Dakika


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