Kapadokya'da rüzgar balon turlarına engel oldu - Son Dakika
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Kapadokya'da rüzgar balon turlarına engel oldu

03.06.2022 10:11
Kapadokya'da rüzgar balon turlarına engel oldu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede dün geceden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede dün geceden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere yönelik düzenlenen turlar, şiddetli rüzgar nedeniyle durduruldu.

Yetkililer, meteoroloji verilerine göre, sıcak hava balon turlarının yarın gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.???????

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Kaynak: AA

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

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