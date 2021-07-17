KAPADOKYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

KAPADOKYA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kapadokya bölgesi Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde Furkan Haskahraman yönetimindeki 38 SZ 650 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmındaki arıza nedeniyle alev aldı. Haskahraman otomobili sağa çekip indi. Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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