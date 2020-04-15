Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Temmuz'a kadar ertelendi - Son Dakika

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Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Temmuz'a kadar ertelendi
6 saat önce
Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Temmuz'a kadar ertelendi Korona virüsü balon turlarını ikinci kez erteletti Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları korona virüs ile mücadele kapsamında 1...
Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Temmuz'a kadar ertelendi
Korona virüsü balon turlarını ikinci kez erteletti
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar iptal edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilen sıcak hava balon turları ikinci kez ertelendi. SGHM tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının korona virüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar ertelendiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:22 Kaynak: İHA
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