Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 günlüğüne iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları 2 gün boyunca iptal edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 2 günlüğüne iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günü iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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