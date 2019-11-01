Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına "rüzgar" engeli
Son Dakika Güncel Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına 'rüzgar' engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına "rüzgar" engeli

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


Turistlere, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı gökyüzünden izlemelerine imkan veren balon turları, bölgede hızı yer yer saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.


Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki vadilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölgenin, doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.


Meteoroloji tahminlerine göre, balon turları yarından itibaren yeniden düzenlenebilecek.

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:56 Kaynak: AA
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