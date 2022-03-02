Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle üç gündür gerçekleştirilemiyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölge semalarını renklendiren aktivite, olumsuz hava koşullarından dolayı hafta başından beri yapılamıyor.

Turistlerin ilgisini çeken sıcak hava balon turları, hava koşullarının normalleşmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak.

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.