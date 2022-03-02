Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası - Son Dakika
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Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

02.03.2022 11:40
Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle üç gündür gerçekleştirilemiyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle üç gündür gerçekleştirilemiyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, bölge semalarını renklendiren aktivite, olumsuz hava koşullarından dolayı hafta başından beri yapılamıyor.

Turistlerin ilgisini çeken sıcak hava balon turları, hava koşullarının normalleşmesi ile önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak.

Yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına rüzgar molası - Son Dakika
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