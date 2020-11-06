Kapadokya'da sıcak hava balon turuna rüzgar engeli - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'daki en önemli aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.

Bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin turistler tarafından kuş bakışı izlenmesine imkan sağlayan turlar, 4 Kasım'dan beri sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Yetkililer, hava tahmin verilerine göre turların, hava koşullarının uygun olması durumunda hafta sonundan itibaren yeniden başlayabileceğini belirtti.

Yılda ortama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.