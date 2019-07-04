Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi
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Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi

34 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' düzenlendi.

Kapadokya'da sıcak hava balonları gökyüzünü süsledi, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' düzenlendi. Festival için 11 ülkeden getirilen ve birbirinden farklı çizgi karakterlerde 15 sıcak hava balonu gökyüzünü rengarenk süsledi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali dün kortej yürüyüşü ile başlamıştı. Bugün sabah gün doğumunda ise 11 ülkeden getirilen farklı figürlerde 15 sıcak hava balonu festival için hazırlandı. Hazırlanan sıcak hava balonları ile uçularak, gökyüzü süslendi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonları ile fotoğraflar çektirdi. Festivale katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, ilk kez Kapadokya'da balon festivali düzenlendiğini belirterek, "Ürgüp Belediyemizin başlayan bu festivalimize yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Umarım bu bölge için çok büyük bir tanıtım olacaktır. Özellikle yurt içi ve yurt dışında büyük tanıtım imkanı olacak. Ürgüp'ümüz bu tür festivallerle turizm pastasından daha fazla pay alacaktır" ifadelerini kullandı.
Balon festivalini izlemeye gelen Şermin Açıkgöz ise düzenlenen etkinliği çok beğendiğini belirterek "Nevşehir'deki bu festivalin ilki bence muhteşem oldu. Bunun uluslararası olması zaten çok daha büyük bir önem taşıyor. Bence kesinlikle herkesin buraya gelip bu görsel şöleni görmesi gerekiyor" dedi.
Festival 2'nci gününde Gürcistan halk oyunları ekibinin dansları, sıcak hava balonu gösterisi ve ünlü sanatçı Aslı Güngör'ün vereceği konserle tamamlanacak.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:53 Kaynak: DHA
Kapadokya, Nevşehir, Güncel
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