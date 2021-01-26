Kapadokya'da sıcak hava balonu firmaları öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika

Kapadokya'da sıcak hava balonu firmaları öğrencilere tablet hediye etti

26.01.2021 12:30
Kapadokya'da sıcak hava balonu firmaları öğrencilere tablet hediye etti, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon firmaları tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere 100 adet tablet hediye edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon firmaları uzaktan eğitim gören ancak maddi durumu olmayan öğrencilere iletilmek üzere 100 tableti Nevşehir Valiliğini teslim etti. Devir teslim törenine katılan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici açıklamasında "100 adet tableti bölgede faaliyet gösteren balon firması temsilcileri ile birlikte Nevşehir Valiliğimize teslim ediyoruz" dedi. Kesici, "Bizim bu bölgede çalışan bu bölgede iş yapan baloncu arkadaşlarımızın bölgemize bir katkısı olsun, çocuklarımıza gençlerimize bir katkısı olsun amacıyla dernek başkanı arkadaşlarımız ile istişare ettik. Balon sektörümüzün temsilcileri ger bir balon firması ile görüşmesinin ardından 100 adet tabletimizi arkadaşlarımızın katkısıyla Nevşehir Valiliğimize ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere teslim ediyoruz" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'de burada yaptığı konuşmada "Bugün balon turizmcileri tarafından alacağımız 100 tableti en kısa sürede öğrencilerimize ulaştıracağız" dedi. Vali Becel, "Bugün yine güzel bir etkinlikle karşınızda olduğumu ifade etmek isterim. Bu hafta özellikle uzaktan eğitim gören çocuklarımız için güzel bir hafta oldu. Bugünde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde burada faaliyet gösteren balon firmalarının uzaktan eğitim gören öğrencilerimize yapacakları tablet bağışı için bir araya geldik. Hepinizin bildiği gibi geçen sene ikinci dönem ve bu sene birinci dönemde yüz yüze geçtiğimiz kısa bir süre oldu ama çoğunlukla uzaktan eğitime devam ediliyor. İkinci yarıyılın başına kadar devam edecek. Bu süreçte evlatlarımızın bilgisayar ve tablet ihtiyaçları ortaya çıktı. ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Türk insanının yüce gönüllülüğü burada da ortaya çıktı. Herkes kendi gücü nispetinde bu sürece destek vermeye gayret gösteriyor. Nevşehir'de bunun güzel örneklerini veriyor. Bizi çok mutlu ediyor. Bugün alacağımız 100 tableti öğrencilerimize en kısa sürede ileteceğiz" şeklinde konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kapadokya, Nevşehir, Tablet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Kapadokya'da sıcak hava balonu firmaları öğrencilere tablet hediye etti - Son Dakika Magazin


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