Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BRANDA, ALEME ÇARPTI

İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.

ZARARI ÖDEDİLER

Çarpmanın etkisiyle alem eğildi. Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti. Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı tazmin ettiği öğrenildi.