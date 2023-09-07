Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı - Son Dakika

Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı

Son Güncelleme: 07.09.2023 08:11

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minarenin alemi eğilirken balonu işleten firmanın söz konusu hasarı karşıladığı belirtildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BRANDA, ALEME ÇARPTI

İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.

ZARARI ÖDEDİLER

Çarpmanın etkisiyle alem eğildi. Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti. Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı tazmin ettiği öğrenildi.

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da sıcak hava balonu, minarenin alemine çarptı - Son Dakika
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