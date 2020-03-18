Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi - Son Dakika

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Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ertelendi
12 dakika önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, sıcak hava balonu turları 30 Nisan gününe kadar ertelendi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamına yeni bir tedbir aldı. Bu kapsamda, yüzlerce turistin ziyaretin ettiği Kapodokya bölgesinde, sıcak hava balon turları, 30 Nisan'a kadar ertelendi. Erteleme kararının bölgedeki tüm sıcak hava balonu uçuşu yaptıran firmalara iletildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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