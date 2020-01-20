Kapadokya'da sömestir yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

6 saat önce

Kapadokya'da sömestir yoğunluğuNEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

NEVŞEHİR'in gözde tatil bölgesi Kapadokya, sömestr tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin tamamlanarak okulların tatile girmesiyle birlikte Kapadokya'da yoğunluk oluştu. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, doğal kaya oluşumları ile dikkat çeken Kapadokya'daki otelleri doldurdu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere çıktı. Tatilciler balon ve ATV turlarının yanı sıra tarihi alanları da gezme fırsatı buldu.

Kapadokya'da sömestir yoğunluğu

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de "gizemli hastalığa" yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 00:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da sömestir yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]