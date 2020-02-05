Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru - Son Dakika

Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi geçen Ocak ayında son 11 yılın turist rekorunu kırdı.

Kapadokya'da son 11 yılın turist rekoru, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi geçen Ocak ayında son 11 yılın turist rekorunu kırdı. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri Ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni bu yılın Ocak ayında 159 bin 245 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölgedeki tarihi ve turistik merkezlerini 2010 Ocak ayında 50 bin 664, 2011 Ocak ayında 50 bin 137, 2012 Ocak ayında 62 bin 665, 2013 Ocak ayında 72 bin 665, 2014 Ocak ayında 92 bin 879, 2015 Ocak ayında 91 bin 956, 2016 Ocak ayında 45 bin 960, 2017 Ocak ayında 44 bin 532, 2018 Ocak ayında 102 bin 540, 2019 Ocak ayında 123 bin 244 turist ziyaret etmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
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