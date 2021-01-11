Kapadokya'da son 2 yılda 310 izinsiz yapının yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika

Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, Kapadokya'da 2019 ve 2020'de sit alanı içindeki izinsiz 310 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini, 234 yapının daha yıkılacağını belirtti.

Becel, Kapadokya Alan Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya'da doğal kaya oluşumları ve peribacalarının yakınında bulunan izinsiz yapıların yıkım çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Geçen yıl 305 yapının yıkımına karar verildiğini belirten Becel, "Birinci derecede doğal ve arkeolojik sit alanı içine yapılmış olan kesin yapılaşma yasağı içindeki bu yapılardan 71'i yıkıldı. Önümüzdeki günlerde kalanların da yıkımı gerçekleştirilecek. 2019 yılında da 239 yapının yıkım işlemleri tamamlanmıştı." dedi.

Kovid-19 tedbirleri

Becel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların, ülke genelinde olduğu gibi kentte de olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, salgına karşı etkin mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Kısıtlama öncesi ve sonrasına ait verileri kıyaslayan Becel, "Pandemi ile ilgili kentte etkin bir mücadele yapıldı. Olumlu etkileri olan kısıtlamanın başladığı gün ile bugün arasında yüzde 71 vaka düşüşü olduğunu gözlemliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59 ve bu ideal bir durum. Tüm denetimlerin olumlu sonuç verdiğini görüyoruz. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil. Biraz daha sabredeceğiz. Aşılarla birlikte riskin azalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Becel, salgınla mücadelenin başladığı mart ayından itibaren geçen süreçte, kentte sosyal mesafe, maske, sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal eden 6 bin 198 kişiye cezai işlem uygulandığı, karantina kurallarına uymayan 80 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını sözlerine ekledi.