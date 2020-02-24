Kapadokya'da taşı sanata dönüştüren ustaların ürünlerine turist ilgisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da taşı sanata dönüştüren ustaların ürünlerine turist ilgisi - Son Dakika

Kapadokya'da taşı sanata dönüştüren ustaların ürünlerine turist ilgisi

6 saat önce

Kapadokya'daki ustalarca oniks taşından yapılan nadide takılara turistler ilgi gösteriyor.

Kapadokya'daki ustalarca oniks taşından yapılan nadide takılara turistler ilgi gösteriyor.

İşlenebilir ve estetik olması nedeniyle uzun yıllardır takı ve aksesuar sektöründe kullanılan oniks taşı, Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin en çok ilgisini çeken ürün grubunda yer alıyor.

İçerdiği mineraller dolayısıyla çeşitli renklerde elde edilen oniksin, sağlam yapısından dolayı siyah renkte olanı tercih ediliyor.

Bölgede turistlere yönelik hediyelik eşya üretimi yapan firmalardaki ustalar taşları ebadına uygun olarak, yüzük, küpe, künye, broş gibi ürünlerin yapımında kullanıyor.

Taşı sanata dönüştüren ustalar, altın ve gümüş plakaları eritip, çeşitli işlemlerin ardından tasarıma göre şekillendirerek siyah oniks başta olmak üzere çeşitli değerli ve yarı değerli taşları titizlikle bunların üzerine yerleştiriyor.

Onlarca farklı ürün ortaya çıkaran ustaların el emeği göz nuru üretimleri, satış galerilerinde sergilenerek turistlerin beğenisine sunuluyor.

Bölgedeki bir firmanın pazarlama sorumlusu Ferhat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin siyah oniksin yansıttığı cazibeye hayran kaldığını ve maharetli ustaların ellerinde şekillenen ürünleri talep ettiklerini belirtti.

Ürünler turistler aracılığıyla farklı ülkelere gidiyor

Bölgede doğal, tarihi ve kültürel alanlardan etkilenen turistlerin, oluşumu peribacaları gibi jeolojik dönemlerle ilişkilendirilmesi dolayısıyla oniks taşına sahip olmaktan hoşlandıklarını anlatan Ceylan, şöyle konuştu:

"Kayaç, kalsiyum karbonat barındırıyor buna bağlı olarak da içindeki mineraller taşa farklı renkler verebilmekte. Siyah oniks kuyumculuk sektöründe önemli değerlerden birisi. Damar yapısı az olduğu için kırılma riski minimum derecededir. Siyah oniksi çeşitli ziynet eşyaları olarak üretiyoruz. Atölyelerimizde ustalarımız el yordamıyla taşı sanata çeviriyor.

Dünyanın dört bir tarafından gelen turistler aracılığıyla çeşitli ülkelere gönderiyoruz. Bölgemize önemli ölçüde katma değer sağlıyor. Yabancı turistler ziyaret ettikleri bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal zenginlikler hakkında da bilgi almak istiyor. Taşın yapısı ve özelliklerinden bahsettiğimizde oniks ürün almak istiyorlar."

Yaklaşık 20 yıldır turistler için oniks ürünler üreten ustalardan Hanifi Güngör de tasarladıkları standart ürünlerin yanı sıra turistlerin özel taleplerine ilişkin modellerde de yaptıklarını söyledi.

İlginin kendilerini memnun ettiğini aktaran Güngör, "Turistin talep ettiği modele göre gümüş veya altın takı yapıyoruz. Yapım esnasında gümüşü eritip silindirde ince tabaka haline getiririz. Ardından çeşitli işlemelerden geçirerek hazır hale getiriyoruz. Yaptığımız aksesuarlar turistler aracılığıyla dünyanın farklı yerlerine gidiyor. Onlar ürettiğimiz ürünlerle mutlu oluyor biz de ekmek paramızı kazanıyoruz." dedi.

Profesyonel turist rehberi Sami Yılmaz ise siyah oniksin Kapadokya bölgesinde de çıkarıldığını öğrenen Avrupalı turistlerin, ürünleri özellikle tercih ettiğini dile getirdi.

Kapadokya'da taşı sanata dönüştüren ustaların ürünlerine turist ilgisi

Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:27 Kaynak: AA
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