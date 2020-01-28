Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi - Son Dakika

Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi

7 saat önce

Göreme açık Hava Müzesi ziyaretindeyken rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi.

Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi, System.String[]

Göreme açık Hava Müzesi ziyaretindeyken rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi.


Sağlık İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ve Göreme Açık Hava Müzesini ziyareti esnasında rahatsızlanarak Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çinli turist yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. Çinli turistin gribal enfeksiyondan dolayı rahatsızlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Göreme, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı
Çirkin plan deşifre oldu! Almanya'ya iltica etmek için annesinin kapısına ırkçı yazı yazdırttı Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:02:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]