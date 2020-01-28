Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi - Son Dakika

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Kapadokya'da tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi
7 saat önce
Göreme açık Hava Müzesi ziyaretindeyken rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Göreme açık Hava Müzesi ziyaretindeyken rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Çinli turist taburcu edildi.
Sağlık İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kapadokya bölgesini ziyarete gelen ve Göreme Açık Hava Müzesini ziyareti esnasında rahatsızlanarak Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çinli turist yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. Çinli turistin gribal enfeksiyondan dolayı rahatsızlandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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