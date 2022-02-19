Kapadokya'da tura katılan turistler "gitarlı rehber"in nağmeleriyle eğleniyor - Son Dakika

Kapadokya'da elinde gitarı ile yerli ve yabancı turistlere bölgeyi tanıtan profesyonel turist rehberi Mert Pamukçu, molaları eğlenceye dönüştürüyor.

Lise yıllarında gitarla tanışan ve uzun zamandır müzisyenlik yapan 32 yaşındaki Pamukçu, 4 yıldır da Nevşehir Turist Rehberleri Odasına (NERO) kayıtlı olarak turizm sektöründe faaliyet sürdürüyor. Müzikle iç içe yaşam süren Pamukçu, bölgeyi ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirmeleri için tur sırasında sürpriz yaparak gitarıyla kısa dinleti sunuyor. Bu sayede turistler tarihi yapılar arasında kimi zaman ülkelerine ait dans figürlerini sergiliyor kimi zaman misket oynuyor.

"Tur, sadece tarih dersi gibi geçmiyor"

Pamukçu, AA muhabirine, müzik tutkusu ile rehberliği buluşturarak mesleğine ve bölge turuna renk katmaya çalıştığını belirtti. Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile dünyanın nadide köşelerinden olduğunu anlatan Pamukçu, müziğin de manzaraya zenginlik kattığını ifade etti. Turist grubunun milliyetine göre repertuarını çeşitlendirdiğini anlatan Pamukçu, şöyle konuştu:

"Müziğe hobi amaçlı başlamıştım ama ikinci meslek oldu. Rehberlik ve müzisyenliği entegre ettim. Turistlere bölgenin tarihi yönüyle ilgili bilgiler veriyorum. Hem grubun kültürüne göre şarkılar araştırıp hem de kendi kültürümüze ait müzikleri mola verdiğimiz yerlerde çalıyorum. Müzikle ilgili yönümü tur sırasında söylemiyorum, sürpriz yapmayı seviyorum. Hiç beklemedikleri anda gitarı çıkarıyorum, bu onlar için de çok eğlenceli oluyor. Tur, sadece tarih dersi gibi geçmiyor farklı bir enerji oluşuyor."

Yabancı turistler gitarlı sürprize seviniyor

Ukraynalı turistlerden Yulia Trosinskaya ise Kapadokya'nın kültürel, coğrafi ve tarihsel yapısını etkileyici bulduğunu dile getirerek "Kapadokya çok farklı, güzle bir yer. Tek sefer gelmek yeterli değil. Benzersiz ve etkiyici bir manzaraya sahip. Bu güzellikler arasında gezerken rehberimizin sürprizini beklemiyordum. Birlikte Türk ve Ukrayna kültürüne ait şarkılar seslendirmek çok keyifli oldu." diye konuştu.

Anton Bartyan ise bölgede peribacalarıyla kaplı vadileri gezip çeşitli etkinliklere katıldıklarını söyledi. Rehberlerinin tarihi mekanda ortaya çıkardığı gitar sayesine eğlendiklerine işaret eden Bartyan, "Bölgeyi çok beğendik. Müzik de sürpriz oldu, kendi ülkemize ait şarkılarla Kapadokya'da dans etme imkanı bulmak sevindirici." dedi.

İstanbul'dan arkadaşlarıyla geldiği bölgede, Pamukçu rehberliğindeki tura katılan Ayşegül İlsever de Kapadokya'nın özel bir turizm destinasyonu olduğunu, rehberlerinin sunduğu müzik dinletisinin güzel bir deneyim yaşattığını kaydetti.