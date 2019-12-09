Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da turist sayısı 4 milyona yaklaştı
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Kapadokya'da turist sayısı 4 milyona yaklaştı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini bu yılın Ocak-Kasım döneminde ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 673 bin 381 rakamına ulaştı.

Kapadokya'da turist sayısı 4 milyona yaklaştı, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini bu yılın Ocak-Kasım döneminde ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 673 bin 381 rakamına ulaştı.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiki verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni bu yılın Ocak- Kasım döneminde 3 milyon 673 bin 381 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

4 MİLYONA YAKLAŞTI

Bu yıl sonuna kadar 4 milyon turist seviyesinin aşılmasının beklendiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 2 milyon 806 bin 745 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
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