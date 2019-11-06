Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı
Son Dakika Güncel Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı

Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, yılın 9 ayında 3 milyon 302 bin 899 ziyaretçiyi ağırladı.

Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya, yılın 9 ayında 3 milyon 302 bin 899 ziyaretçiyi ağırladı.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre; Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Karanlık, Elnazar ve Gülşehir St Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni bu yılın Ocak- Eylül döneminde 3 milyon 302 bin 899 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

KAPADOKYA REKOR KIRDI

Bu yıl sonuna kadar 3,5 milyon turist seviyesinin aşılmasının beklendiği bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri, 2018 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 602 bin 835 turist ziyaret etmişti.


Kapadokya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:35:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da turist sayısında rekora ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]