Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor

20.07.2022 12:31

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle ilgi çeken Kapadokya'da turistler, gün doğumundan batımına kadar farklı turlara katılıp hem yerin metrelerce altında hem de yerin metrelerce üstünde gezerek doğanın zenginliklerini keşfediyor.

Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle ilgi çeken Kapadokya'da turistler, gün doğumundan batımına kadar farklı turlara katılıp hem yerin metrelerce altında hem de yerin metrelerce üstünde gezerek doğanın zenginliklerini keşfediyor.

Çevresindeki yanardağların milyonlarca yıl önce püskürttüğü lav küllerinin, yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya manzarası, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin beğenisini topluyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1985 yılında alınan, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce konuğun ağırlandığı Kapadokya, turistlere sunulan alternatif etkinliklerle gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Geniş bir alana yayılmış tarihi ve doğal yapıları, gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izleyebilen turistler, peribacaları arasında da arazi araçlarıyla ya da at sırtında dolaşabiliyor.

Bölgede binlerce yıl önce yer altına oyularak yapılan Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Tatlarin başta olmak üzere çeşitli yer altı şehirlerini ziyaret eden turistler, metrelerce aşağıya inerek geçmişin yaşam izlerine tanıklık ediyor.

Bölgedeki tatil süreçlerini dolu dolu yaşayan yerli ve yabancı konuklar, Kızılçukur Vadisi yamaçlarında gün batımını izleyerek turu tamamlıyor.

Turistler, bölgenin tarihi ve doğal dokusuna hayran kalıyor

Bölgeyi gezen Alman turist Marie Prass Cuenca, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın sunduğu görselden etkilendiğini belirterek, "Burada hem insanlar hem yemekler hem manzara harika. Arkadaşlarımla macera dolu bir tatil yapıyoruz. Kapadokya bence çok güzel bir yer." dedi.

Yerli turistlerden Mücahid Perçin ise Ankara'dan ailesiyle geldiği bölgede, çeşitli etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Burada sabahtan akşama kadar tüm günü muhteşem bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yerin altı ayrı, üstü ayrı zengin. Buradaki görsel güzellikler kesinlikle görülmesi gereken yerler. Yer altı şehri insanı hayrete düşürüyor. Karınca yuvası gibi inanılmaz bir yer." diye konuştu.

Elif Sude Alkan da bölgenin, farklı tecrübeler edinmek için imkanlar sunduğunu, güneşin son ışıklarının peribacalarına yansıyarak batışını izlemekten keyif aldığını anlattı.

"Gün doğumu vaktinde 156 balon kalkıyor"

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi Abdullah İnal ise Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güne sabah erken saatlerdeki balon turuyla başladığını, akşama kadar çeşitli aktivitelere katıldıklarını söyledi.

???????Turistlerden bölgeye olan hayranlıklarını sık sık dinlediklerini kaydeden İnal, şöyle devam etti:

"Hem yer altı hem yer yüzeyi hem de havadan izlenebilen, balon turları, at turları ve kültürel değerler bir araya geldiği için isim yapmış en büyük destinasyonlardan biri de Kapadokya bölgesidir. Yunanistan'da, İran'da ve İtalya'da da mağaralar var. Ama mesela İtalya'ya insanlar sadece mağara otelde kalmak için gidiyor. Fakat Kapadokya'da misafirler günlerini dolu dolu geçirebiliyor. Sabahları gün doğumu vaktinde 156 balon kalkıyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi Kapadokya semalarında tura katılıyor. Gün batımında ise binlerce insan güneşin batışını izliyor. Bu yıl misafirlerimizin yüzde 70'i konakladığı gece süresini uzatıyor. Buradaki atmosfer ve aktivitelerden dolayı Kapadokya'da ortalama iki gün olan konaklama süresi yavaş yavaş üç, dört güne çıkıyor."

YORUMLAR
500
Yılın ilk 6 ayında hem elleçlenen yük hem de konteyner miktarı arttı Yılın ilk 6 ayında hem elleçlenen yük hem de konteyner miktarı arttı Ganalı yetimler, aynı odayı hem derslik hem yatakhane olarak kullanıyor Ganalı yetimler, aynı odayı hem derslik hem yatakhane olarak kullanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:45 Bakaya kalanlar dikkat! Bedelli askerlikte geciken her ay için 1167 lira ceza ödenecek
13:38 Beceriksiz oto hırsızı, çalmak istediği araç düz vites çıkınca ne yapacağını şaşırdı!
13:37 Akademisyen Celal Şengör'ün gençlik fotoğrafını görenler "Eser Yenenler'e benziyor" yorumunu yapmaktan kendilerini alamadı
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da turistler hem yerin altını hem üstünü keşfe çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement