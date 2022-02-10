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Kapadokya'da turistler kar topu oynayıp eğlendi - Son Dakika

Kapadokya'da turistler kar topu oynayıp eğlendi

10.02.2022 14:36
Kapadokya'da turistler kar topu oynayıp eğlendi

Kapadokya'da gece başlayan karın ardından turistler bölgede gezinti yapıp kar topu oynadı.

Kapadokya'da gece başlayan karın ardından turistler bölgede gezinti yapıp kar topu oynadı.

Hafta başından beri etkili olan lodos nedeniyle kar örtüsünün kalktığı bölge dün gece yeniden beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı konuğun ağırlandığı bölgede, karın ardından peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda güzel manzara oluştu.

Göreme beldesinde ATV arazi motorlarıyla gezinti yapan turist kafilesi, kar topu oynayıp eğlendi.

"Kapadokya'ya hayranım"

ABD'li turist John Brause, AA muhabirine, bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dikkati çeken bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Buraya daha önce de gelmiştim ve Kapadokya'ya hayranım. Kar yağışının ardından harika bir manzara ortaya çıktı. Burada hem çok sayıda tarihi alan var hem de sakin bir yer. Güzel bir tatil için Kapadokya'yı herkese tavsiye ederim." dedi.

Elliot Sadoff ise arkadaşlarıyla kar topu oynamaktan büyük keyif aldığını anlatarak, "3 gündür Kapadokya'dayım, kar yağacağını öğrenince heyecanlandım. Burada sıcak hava balon turuna da katılmak istiyorum ama hava şartları nedeniyle balon uçmadı. Peribacaları arasında geziyoruz ancak bu güzelliği gökyüzünden de görmek istiyorum." diye konuştu.

Amit Pinto da kar altındaki ilginç doğal yapıların etkileyici görsel sunduğunu, havanın soğuk olmasına rağmen otelde kalmak yerine gezmek ve bölgeyi tanımak için arazi araçlarıyla tura katıldığını ifade etti.

Bölgede kar yağışının akşama kadar süreceği, 4 gündür gerçekleştirilemeyen balon turlarının meteorolojik değerlendirmenin ardından hafta sonundan itibaren yeniden başlayabileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da turistler kar topu oynayıp eğlendi - Son Dakika


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