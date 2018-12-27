Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Turistler Karın Keyfini Çıkartıyor

Kapadokya'da Turistler Karın Keyfini Çıkartıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yağan kar yağışının ardından bölgeyi ziyarete gelen turistler karın keyfini çıkartıyor.

Kapadokya'da Turistler Karın Keyfini Çıkartıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yağan kar yağışının ardından bölgeyi ziyarete gelen turistler karın keyfini çıkartıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini kışın ziyarete gelen turistler, karlarla kaplı peribacalarının keyfini sürüyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Açık Hava Müzesini ziyaret eden Güney Amerikalı ve Çinli turistler karın keyfini kar topu oynayarak ve kayarak çıkartması objektiflere yansıdı. Ziyaretçiler; Kapadokya'nın beyaz örtüyle kaplanmasını karşısında peribacalarına hayran kaldıklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Nevşehir, Türkiye, Kapadokya, Güncel
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