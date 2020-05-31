Kapadokya'da turizm sezonu hazırlıkları tamam - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. 1 Haziran'dan itibaren Göreme Açık Hava Müzesi gibi bölgedeki önemli ören yerleri, kurallara uygun olarak ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile 1 Haziran'da ören yerleri başta olmak üzere birçok alan hizmet vermeye başlayacak. Ören yerleri ve yeraltı şehirleri bakımından önemli yerlere sahip olan Kapadokya bölgesinde hazırlıklar tamamlandı. 2020 turizm sezonu öncesinde hazırlıklarını tamamlayan turistik konaklama tesisleri başta olmak üzere diğer turistik işletmeler rezervasyonlarını da almaya başladı.

Kapadokya bölgesini tercih eden turistler Nevşehir Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Karanlık ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derinkuyu , Kaymaklı, Özkonak , Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni ziyaret edebilecek.