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Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor - Son Dakika

Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

19.12.2021 11:11
Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, konaklama tesisleri ve tur aktiviteleri için yurt dışından yapılan ön rezervasyon talepleri, sektörde 2022 yılı sezonuna yönelik beklentileri artırdı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, konaklama tesisleri ve tur aktiviteleri için yurt dışından yapılan ön rezervasyon talepleri, sektörde 2022 yılı sezonuna yönelik beklentileri artırdı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin tercih ettiği destinasyonlardan Kapadokya'daki sektör bileşenleri yeni turizm sezonu için hazırlıklara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sakin dönemden sonra normalleşmeyle, bölge için "altın yıl" kabul edilen 2019'daki yoğunluğun, 2022'de de yaşanması bekleniyor.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, aşılama oranlarının yükselmesiyle, insanların son iki yıldır bastırdıkları seyahat etme arzusunun 2022 yılında turizme olumlu yansıyacağını düşündüklerini belirtti.

Gelecek yıl Arjantin ve Brezilya'dan artan bir hareketlenme beklediklerini dile getiren Dinler, "Aynı zamanda ABD'nin yanı sıra Endonezya, Malezya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinden de artan talep bekliyoruz. 2022 yılı için iyimser ve umutluyuz. İnsanların biriken bir seyahat talebi var. Türkiye bundan önemli pay alacaktır. Kapadokya da bu talebin önemli etkilerinin yansıyacağı lokasyon olacaktır."dedi.

Dinler, Kapadokya'nın, sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktiviteleri ve tesisleri ile yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Ön rezervasyonlar umutlandırdı

Ortahisar Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Selahattin Tezcan da, bölgedeki tesislerde, ön rezervasyon açısından son yılların en hareketli sürecinin yaşandığını belirtti.

Yeni yılda sahil, doğa ve kültür turizm alanlarında yoğunluk yaşanmasını beklediklerini aktaran Tezcan, "2022 yılında Kapadokya ve Türkiye turizminde 2019 yılına kıyasla daha yüksek rakamlara ulaşılacağını düşünüyoruz. Tüm hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. Ön rezervasyonlar umulandan çok hızlı." diye konuştu.

Ortahisar beldesindeki bir otelin müdürü Mustafa Güderoğlu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve Kovid-19'a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın meyvesini verdiğini ifade ederek, turistlerin Türkiye'de gönül rahatlığıyla tatil yapabileceğini söyledi.

Çeşitli ülkelerden gelecek turistleri karşılamak için heyecanlı olduklarını anlatan Güderoğlu, bölgede yılın ilk çeyreğinden itibaren ziyaretçi hareketliliğin artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Mehmet Dinler, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor - Son Dakika
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