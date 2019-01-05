Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da yarım milyon kişi balonla uçtu

Kapadokya'da yarım milyon kişi balonla uçtu

1 saat önce

Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların getirisi yaklaşık 70 milyon euro oldu.

Kapadokya'da yarım milyon kişi balonla uçtu, System.String[]
Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların getirisi yaklaşık 70 milyon euro oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:05 

Kapadokya, Ekonomi
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