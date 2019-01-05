Kapadokya'da yarım milyon kişi balonla uçtu
1 saat önce
Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların getirisi yaklaşık 70 milyon euro oldu.
Kapadokya'da, geçen yıl 537 bin 500 kişi sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izledi, turların getirisi yaklaşık 70 milyon euro oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:05
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