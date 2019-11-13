Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da yarınki balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da yarınki balon turları iptal edildi

7 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 14 Kasım Perşembe günü sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da yarınki balon turları iptal edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 14 Kasım Perşembe günü sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Kasım Perşembe günü yapılması planlan sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde 14 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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