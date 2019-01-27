Kapadokya'da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya
bölgesinde yarıyıl tatili dolayısıyla yerli turist
yoğunluğu yaşanıyor. Göreme
Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili nedeniyle Kapadokya'daki yerli turist sayısının arttığını söyledi.
Günübirlik yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu anlatan Durmaz, "Yarıyıl tatili dolayısıyla bölgedeki otellerde ise yüzde 50 doluluk yaşanıyor. Bölgede Çin
ağırlıklı yabancı turistler de var. Bu, kültür turizminin 12 aya yayıldığını gösteriyor. Biz de bu durumdan memnunuz." dedi.
Kapadokya'da birçok aktivite yapılabileceğini dile getiren Durmaz, "Bunların başında sıcak hava balonu geliyor. Hava şartlarından dolayı at, ATV ve vadi turlarında yoğunluk yaşanıyor. Ören
yerleri ve yer altı şehirleri de talep gören alanların başında geliyor." diye konuştu. İstanbul
'dan gelen Ali Güney
ise beklentilerinin üzerinde bir yerle karşılaştığını, bölgenin muhteşem yapıya sahip olduğunu ifade etti.
Serpil Güney de yıllar önce geldiği Kapadokya'yı eşiyle tekrar ziyaret ettiğini anlatarak, "Çok güzel bir yer. Bu coğrafyada yaşayıp Kapadokya'yı görmemek olmaz. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı. Hatay
'dan gelen Salih Doğru, bölgede ailesiyle kamp yapmayı düşündüğünü söyledi.