Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Kapadokya'da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

1 saat önce

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde yarıyıl tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya'da Yarıyıl Tatili Yoğunluğu, System.String[]
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya bölgesinde yarıyıl tatili dolayısıyla yerli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili nedeniyle Kapadokya'daki yerli turist sayısının arttığını söyledi.

Günübirlik yerli turistlerin yoğunluk oluşturduğunu anlatan Durmaz, "Yarıyıl tatili dolayısıyla bölgedeki otellerde ise yüzde 50 doluluk yaşanıyor. Bölgede Çin ağırlıklı yabancı turistler de var. Bu, kültür turizminin 12 aya yayıldığını gösteriyor. Biz de bu durumdan memnunuz." dedi.

Kapadokya'da birçok aktivite yapılabileceğini dile getiren Durmaz, "Bunların başında sıcak hava balonu geliyor. Hava şartlarından dolayı at, ATV ve vadi turlarında yoğunluk yaşanıyor. Ören yerleri ve yer altı şehirleri de talep gören alanların başında geliyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ali Güney ise beklentilerinin üzerinde bir yerle karşılaştığını, bölgenin muhteşem yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Serpil Güney de yıllar önce geldiği Kapadokya'yı eşiyle tekrar ziyaret ettiğini anlatarak, "Çok güzel bir yer. Bu coğrafyada yaşayıp Kapadokya'yı görmemek olmaz. Çok keyif aldım." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelen Salih Doğru, bölgede ailesiyle kamp yapmayı düşündüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:29 Kaynak: AA

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