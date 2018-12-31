Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşılıyor.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşılıyor.
2019 yılına saatler kala Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıl coşkusunu yaşıyor. Yeni yıl coşkusunu Kapadokya'da yaşamak isteyen turistler için çeşitli etkinlikler düzenleyen Sühan Otel, O Ses Türkiye
yarışmasında adını duyuran Atalay Temiztürk'ün yanı sıra Dilek Alşahan ile 2019 yılına merhaba diyecek. Kapadokya'da yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'da yeni yıla girmek olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederlerken yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi.
Avanos Sühan Operasyon Müdürü Emrah
Bıyıklı, "Otelimizde her sene olduğu gibi bu yılda erli ve yabancı turistlerimize hazırlamış olduğumuz etkinlikler hizmet vermekteyiz. Özellikle yerli misafirlerimizin yanı sıra İtalyan ve İspanyol misafirlerimiz Kapadokya'da yeni yıla büyük ilgi gösteriyor. Sanatçılarımız ile birlikte bölgemizde yılbaşını coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:51 Kaynak: İHA
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