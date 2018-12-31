Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı

Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı

1 saat önce

Kapadokya'da yeni yıl coşkusu başladı Yerli ve yabancı turistler yeni yılı Kapadokya'da karşılıyorNEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşılıyor.

Kapadokya'da yeni yıl coşkusu başladı
Yerli ve yabancı turistler yeni yılı Kapadokya'da karşılıyor

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yılı coşkuyla karşılıyor.
2019 yılına saatler kala Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Sühan Otelde yerli ve yabancı turistler yeni yıl coşkusunu yaşıyor. Yeni yıl coşkusunu Kapadokya'da yaşamak isteyen turistler için çeşitli etkinlikler düzenleyen otellerden Sühan Otel katılmış olduğu O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Atalay Temiztürk'ün yanı sıra Dilek Alşahan ile 2019 yılına merhaba diyecek. Kapadokya'da yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'da yeni yıla girecek olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederlerken yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini dilediler.
Avanos Sühan Otel Operasyon Müdürü Emrah Bıyıklı, "Otelimizde her sene olduğu gibi bu yılda yerli ve yabancı turistlerimize hazırlamış olduğumuz etkinliklerle hizmet vermekteyiz. Özellikle yerli misafirlerimizin yanı sıra İtalyan ve İspanyol misafirlerimiz Kapadokya'da yeni yıla büyük ilgi gösteriyor. Sanatçılarımız ile birlikte bölgemizde yılbaşını coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:03 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klibindeki Eşcinsel Gönderme Hatırlatılan Emel Müftüğlu: Cinsel Yönelimim Allah'la Benim Aramdadır Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 23:26:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yeni Yıl Coşkusu Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]