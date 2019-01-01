Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yeni Yıl Kutlamaları

Kapadokya'da Yeni Yıl Kutlamaları

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı peri bacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler, yeni yılı peri bacaları arasındaki kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Ürgüp, Avanos ilçeleri ile Göreme, Çavuşin ve Uçhisar beldeleri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki eğlence merkezlerinde düzenlenen programlara katılan turistler, yeni yıla eğlenerek girdi.

Turistik tesislerin bulunduğu alanlarda yılbaşı gecesi yapılan ışıklandırmalar ve süsler, güzel görüntüler oluştururken bazı konuklar, eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında ısınarak eğlendi.

Uçhisar beldesinde peri bacaları ve doğal kaya oluşumları arasında düzenlenen havai fişek gösterisi, karla kaplı Kapadokya manzarasına renk kattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Acun Ilıcalı, Survivor'ın Yayın Tarihini Açıkladı

Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf! 2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:37:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yeni Yıl Kutlamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]