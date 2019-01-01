Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yeni Yıl Yoğunluğu

Kapadokya'da Yeni Yıl Yoğunluğu

19 dakika önce

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yeni yılı karşılayan turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katılarak, bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve mağara otelleri ile ünlü Kapadokya bölgesinde yeni yılı karşılayan turistler, yılın ilk gününde çeşitli aktivitelere katılarak, bölgenin güzelliklerini keşfetti.

Noel tatili dolayısıyla farklı ülkelerden Kapadokya'ya gelen yabancı turistler, 2019'u kaya oyma eğlence merkezlerinde karşıladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle balon turlarının iptal edilmesinin ardından turistler, peribacaları arasında at, ATV motor ve develerle düzenlenen gezi turlarına katıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve Paşabağı mevkisi başta olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden yabancı konuklar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Peribacaları arasında gezinti yapan Japon turistlerden Mori Kawa, daha önce fotoğraflardan gördüğü Kapadokya'yı çok merak ettiği için Noel tatilini fırsat bilerek bölgeye geldiğini belirtti.

Kawa, "Kapadokya çok güzel bir yer. Buraya gelmeyi çok istiyordum ancak tatil fırsatım çok olmuyordu. Noel nedeniyle buraya geldim. Kapadokya çok fantastik güzelliklere sahip mükemmel bir yer." dedi.

Çinli turist Giada Wang ise arkadaş grubuyla geldiği bölgede yeni yılı karşılamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Wang, "Kapadokya ve buradaki doğal kaya oluşumları çok güzel. Kar yağışının ardından daha da etkileyici bir görüntü oluşmuş. Sabah erken saatlerden beri bölgede gezerek fotoğraf çekiyoruz. Burası fotoğraf çekimi için harika bir yer ve bence herkes Kapadokya'yı görmeli." diye konuştu.

Bölgedeki konaklama tesislerinde yılbaşı ve Noel tatili nedeniyle doluluğun yüzde 100'e ulaştığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Kapadokya, Güncel
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