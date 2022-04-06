KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI - Son Dakika
Üye Girişi

KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI

06.04.2022 12:43

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, '6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü' nedeniyle sıcak hava balonunda, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde ve Nevşehir Kalesi'nde masa tenisi maçı yapıldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde düzenlenen etkinliğe; Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Oktay Çimen, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve çok sayıda masa tenisi gönüllüsü katıldı.

MASA TENİSİ HER YERDE

'Yer altında, yer üstünde, gökyüzünde. Masa tenisi her yerde' temasıyla düzenlenen etkinlik, Güllüdere Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonu sepetine mini tenis masası yerleştirilmesiyle başladı. Araçlara iple bağlanıp alana sabitlenen ve yerden 10 metre yükselen sıcak hava balonunda Nevşehir Belediye Başkanı Savran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Bebek, TMTF Başkanı Çimen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir ile federasyon yetkilileri masa tenisi oynadı. Ardından Nevşehir Kalesi ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne geçen protokolle masa tenisi gönüllüleri burada da maç yaptı.

'SESİMİZİ DÜNYAYA DUYURMAK İSTEDİK'

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, etkinliğe dair açıklamasında, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü, tüm dünyada kutlanıyor. Tüm ülkeler bu organizasyonla ilgili çekimler yaparak Dünya Masa Tenisi Federasyonu'na gönderiyorlar. Biz de Türkiye'de bu etkinliği yapmak, aynı zamanda sesimizi dünyaya duyurmak ve Kapadokya bölgesi ile Nevşehir'i tüm dünyaya tanıtmak istedik. Ayrıca masa tenisine ilgiyi çekmek için böyle bir proje geliştirdik. Hem balonda, hem kalede hem de yer altında gösteriler yapıyoruz. Burada masa tenisinin güzelliğini yaşıyoruz. Bu yaptığımız çekimler, umarım dünyada birinciliği kazanır. Dünya Masa Tenisi Federasyonu'nca bir yarışma da düzenleniyor. İnanıyorum ki hem Kapadokya'yı, hem de bu spor dalını tanıtmak için güzel bir organizasyon oldu" diye konuştu.

KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI
KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI

YORUMLAR
500
Kapadokya'da 'havada, karada, yer altında' masa tenisi oynandı Kapadokya'da 'havada, karada, yer altında' masa tenisi oynandı Dünya'da bir ilki gerçekleştirdiler: Hem sıcak hava balonunda hem de yer altı şehrinde tenis oynadılar Dünya'da bir ilki gerçekleştirdiler: Hem sıcak hava balonunda hem de yer altı şehrinde tenis oynadılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI - Son Dakika


Son Dakika
13:21 AK Parti'den enflasyon formülü! 20 ürünün fiyatı sabitlenebilir
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: KAPADOKYA'DA YER ALTINDA VE BALONDA MASA TENİSİ MAÇI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement