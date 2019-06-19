Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı
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Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı.

Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı.

Nevşehir'de özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy merkezini sel basmasının ardından Ürgüp ilçesinde bulunan Mazı yeraltı şehrini de su bastı. AFAD ekipleri tarafından yeraltı şehrinde bulunan sel suları temizleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:42 Kaynak: İHA
Türkiye, Kapadokya, Güncel
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