Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:42 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yeraltı şehri su altında kaldı. Nevşehir
'de özellikle dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında köy merkezini sel basmasının ardından Ürgüp
ilçesinde bulunan Mazı yeraltı şehrini de su bastı. AFAD
ekipleri tarafından yeraltı şehrinde bulunan sel suları temizleme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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