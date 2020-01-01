Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi - Son Dakika
Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
6 saat önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.
Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar eğlence merkezleri oldu. Bölgedeki bazı oteller kapılarını yılbaşı için açmazken, 300 ile 800 kişi arasındaki bir potansiyele sahip olan yeraltı eğlence merkezleri, yeni yılın coşkusunu fazlasıyla yaşayan ana merkezler oldu. Eğlence merkezinde noel baba turistlerle eğlendi. Eğlence merkezinde mangalda ateş yakıp etrafında dans eden turistler, havai fişekler altında eğlendi.
Son Dakika Kanal İstanbul'un "Çevre Düzeni Planı"nda değişiklik yapıldı Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız