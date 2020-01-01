Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi - Son Dakika

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yerli ve yabancı turistler yeni yıla çeşitli mekanlarda eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar eğlence merkezleri oldu. Bölgedeki bazı oteller kapılarını yılbaşı için açmazken, 300 ile 800 kişi arasındaki bir potansiyele sahip olan yeraltı eğlence merkezleri, yeni yılın coşkusunu fazlasıyla yaşayan ana merkezler oldu. Eğlence merkezinde noel baba turistlerle eğlendi. Eğlence merkezinde mangalda ateş yakıp etrafında dans eden turistler, havai fişekler altında eğlendi.


Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:49 Kaynak: DHA
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